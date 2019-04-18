توقيف 4 موقوفين أقدموا على الفرار من نظارة مخفر ريحان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ الساعة 17.30 من تاريخ 17/4/2019، أقدم 4 موقوفين بجرائم: ​اعتداء جنسي​، ​عملة مزيفة​، إقامة غير مشروعة، على الفرار من نظارة مخفر ريحان وهم: ا. ا. (مواليد عام 2003، لبناني) ر. ن. (مواليد عام 2006، سوري) ا. ح. (مواليد عام 2006، سوري) ع. م. (مواليد عام 2002، سوري) على الفور، باشرت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكنت بأقل من نصف ساعة من توقيفهم في احراج بلدة عرمتى.سلموا الى المخفر المذكور، لإجراء المقتضى بناء على اشارة ​القضاء​ المختص.

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