إطلاق المختبر الأوروبي الثالث "مدد" للابتكار أفكار جديدة تساهم في تمكين المرأة

أُطلق المختبر الأوروبي الثالث "مدد" للابتكار حول تمكين ​المرأة​ في ​بيروت​ والهدف من هذا المختبر هو إتاحة الفرصة للخبراء في مجال تمكين المرأة للتعاون والعمل معًا من أجل وضع منهجيات مبتكرة تعالج التحديات في نطاق تمكين المرأة مع التركيز على الاعتماد على الذات والتمكين الاجتماعي والاقتصادي. تُمنح المجموعة الفائزة تمويلاً أوليًّا بهدف دعم المشاركين لتأييد وتشجيع مشاريعهم الرائدة وتنميتها.

وقدمت خمس مجموعات أفكار عن مشاريعها الرائدة المبتكرة أمام لجنة تحكيم مكوَّنة من ممثلي ​الاتحاد الأوروبي​ و​السفارة الألمانية​ والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (EF). وقامت لجنة التحكيم بعد انتهاء المشاركين من العروض التقديمية، بتقييم المشروعات طبقاً لمجموعة من المعايير المحددة بدقة.

وتم تنفيذ المختبر الأوروبي الثالث "مدد" للابتكار في إطار برنامج "قدرة" وهو عبارة عن برنامج إقليمي يموِّله الصندوق الاسئتماني الأوروبي استجابةً للأزمة السورية، ويسعى صندوق "مدد" والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) إلى تعزيز قدرة ​اللاجئين​ السوريين و​النازحين​ داخليًا والمجتمعات المضيفة، في الاستجابة للأزمات السورية والعراقية. ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (EF) والوكالة الإسبانية للتنمية الدولية (AECID) وهنغاريان انترشيرش إيد (HIA). ويهدف البرنامج، من خلال تحسين البنية التحتية المدرسية، والوصول إلى الأنشطة اللاصفية والمهارات المهنية، ومن خلال تعزيز المشاركة الاجتماعية، ودعم الإدارات المحلية وتيسير الحوار الإقليمي، إلى توفير حلول مرونة طويلة الأجل لكل من المجتمعات المضيفة واللاجئين.