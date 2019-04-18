قرطباوي: الوضع تحت السيطرة ويجب أن يكون هناك هدوء لنقوم بجهد حتى نخفف العجز

لفت الوزير السابق ​شكيب قرطباوي​، الى أن "الوضع الإقتصادي الذي نعيشه ليس جديدا وأتى وقت المعالجة الجدية التي تتطلب تضحية من الجميع ووضوح في الخطة"، مشيرا الى أنه "يجب على ​مجلس الوزراء​ وتحديدا ​وزارة المالية​ ومن ثم ​مجلس النواب​ وضع خطة واضحة طويلة الأمد والناس تقبل بالتضحية بجزء ما، وليس أن تعيش بجو أننا نأخذ أموالهم منهم".

وأكد قرطباوي في حديث إذاعي أن "الوضع تحت السيطرة ويجب أن يكون هناك هدوء لنقوم بجهد جميعا حتى نخفف العجز وأمور كثيرة في ​الموازنة​ يجب أن تتغير من دون أن نعظم الامور"، مضيفا: "لا اعتقد أن العميلة ستقتصر على ​الضرائب​، فربما يكون هنلك ضرائب جديدة ولكن ليس على الطبقة المتوسطة والفقيرة، هناك هدر وسرقة على مدى سنوات طويلة ويجب أن نكون جديين ونقبل التضحية ونوقف مزاريب الهدر".