حوري: لا قرارات حاسمة بعد بالمس بالرواتب وحين يؤخذ القرار لن يطال ذوي الدخل المحدود

رأى مستشار رئيس الحكومة ​عمار حوري​، ان "كل ما يتم تداوله والتحركات التي حصلت امس اعتراضا عليه، لم يحسم بعد ولا قرارا نهائيا بعد بالمس برواتب الموظفين في ​القطاع العام​، وكل شيئ خاضع للنقاش،" مؤكدا ان "في حال اتخذ القرار في هذا الاطار فبالتأكيد لن يطال رواتب ذوي الدخل المحدود".

وأوضح حوري في حديث اذاعي ان "لو اتخذ القرار لكان نوقش على طاولة ​مجلس الوزراء​"، مشددا على ان "وإن كان لا بد من ان تصدر ​الموازنة​ بشكل سريع الا اننا لسنا على عجلة بإصدار موازنة لا تواكب المرحلة، فالاهم ان تأتي الموازنة متقشفة وقابلة للتنفيذ وموضوعية، لنتمكن من انقاذ الاقتصاد وتطبيق مندرجات "سيدر"، لافتا من جهة اخرى الى ان "لا جلسة للحكومة هذا الاسبوع ويمكن ان تنعقد جلسة الاسبوع المقبل، لأننا نمر في فترة أعياد".