سليم عون: خطة الكهرباء إنطلقت وحبل التذاكي والغش قصير أيضا

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ إلى ان "الفرق أصبح واضحا بين الناجح الذي يعمل بجد ويضع الخطط ويجاهد لإقرارها والإسراع بتنفيذها وبين الفاشل الذي يحاول أن يعرقل إقرارها في البداية ثم يتبناها عندما يعجز، ويعود من بعدها ينتظر أي فرصة لعرقلتها. قانون ​الكهرباء​ أقر، ​خطة الكهرباء​ إنطلقت، وحبل التذاكي والغش قصير ايضا".

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