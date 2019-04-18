اليوم.. الإعلان عن مقبرتين أثريتين وإزاحة الستار عن تمثال رمسيس في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

تحتفل محافظة الأقصر، اليوم الخميس، باليوم العالمي للتراث الذي تعلن وزارة الآثار خلاله عن كشفين أثريين بالبر الغربي، وتقوم بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر، وذلك في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

من المقرر أن يشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتراث في الأقصر سفراء عدد من الدول منها البحرين، والتشيك، وأذربيجان، وكازاخستان، وكولومبيا، وتشيلي، والكونغو، والدومينكان، وبعض سفراء الدول الإفريقية من الكاميرون ومالي وناميبيا وزيمبابوي ومالاوى، ومديرة المكتب الثقافي لليونسكو في مصر وليبيا والسودان، وعدد من الشخصيات العامة و نواب البرلمان والبعثات الأثرية الأجنبية العاملة بالأقصر.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الاحتفال أيضا افتتاح معبد الآوبت بعد ترميمه و جولة في معابد الكرنك.

ويحتفل العالم بيوم التراث العالمي في 18 أبريل من كل عام، بعدما اقترح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.​