مقتل 50 من "بوكو حرام" في هجوم بنيجيريا

أعلن متحدث باسم الجيش النيجيري أن أكثر من خمسين مقاتلاً من جماعة بوكو حرام الإرهابية قتلوا خلال مشاركتهم في هجوم على قوة متعددة الجنسيات في شمال شرق نيجيريا أمس الأربعاء.

وقال العقيد آزيم بيرماندوا أن جنديين تشاديين قتلا في الهجوم الذي شنته الجماعة المتطرفة واستهدف قوة العمل المشتركة التي تتألف من جنود من تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا، وتم نشرها في نيجيريا لمقاتلة بوكو حرام، وجرح 11 جنديا أيضاً في الهجوم.

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وأضاف بيرماندوا "قتل 52 عنصراً من بوكو حرام، واستعادت القوات التشادية عربة مجهزة بأسلحة ثقيلة وبعض الأسلحة الخفيفة".

وفي أواخر شهر فبراير، دخل أكثر من 500 جندي تشادي نيجيريا لمساعدة الجيش النيجيري في القتال ضد بوكو حرام.