مقتل 29 سائحاً ألمانياً في حادث تحطم حافلة بالبرتغال

لقي 29 شخصاً على الأقل حتفهم، بينهم العديد من الألمان، جراء تحطم حافلة سياحية بجزيرة ماديرا في البرتغال.

وكان الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا قال، في وقت سابق، إنه أبلغ بأن جميع القتلى من الألمان، إلا أن السلطات في ألمانيا لم تؤكد ذلك.

وقال سوسا إنه سيتحدث مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وفتحت وزارة الخارجية الألمانية خطاً ساخناً طارئاً لمتابعة الوضع.

وأعرب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا عن تعازيه لعائلات الضحايا.

وكتب كوستا، على موقع "تويتر"، "أعربت عن خالص التعازي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في هذا الوقت العصيب".

كانت الحافلة تقل 51 راكباً عندما تحطمت، وفقاً لوكالة الأنباء البرتغالية "لوسا". وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة 28 شخصاً على الأقل، بينهم برتغاليان، وفقاً لمصادر طبية في فونخال.

وذكرت الوكالة أن أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و50 عاماً.

وبحسب هيئة الإنقاذ المدني المحلية، وقع الحادث حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت جرينتش) في منطقة جانيسو شرقي الجزيرة، ويرجح أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة في أحد المنحنيات، مما أدى إلى سقوط الحافلة من منحدر على منزل.