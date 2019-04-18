حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة دون المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد، كما يحتمل أن تسقط أمطار خفيفة في وسط البلاد في ساعات الصباح.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 17 – 8، الخالصة (كريات شمونه) 19 -10، صفد 14 – 7، طبرية 22 – 12، الناصرة 17 – 10، حيفا 19 – 12، يافا 20 – 13، القدس المحتلة 16 – 8، عسقلان 20 – 13، عين جدي (البحر الميت) 27 – 17، بئر السبع 20 – 9، أم رشرش (إيلات) 26 – 15.

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ويوم غد الجمعة، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا بدون أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار متقطعة شمالي البلاد، كما يحتمل سقوط أمطار محلية في وسط البلاد، وتكون الرياح غربية نشطة في كافة أنحاء البلاد.

كما يتوقع أن تسقط أمطار محلية خفيفة بعد غد، السبت، وخاصة شمالي البلاد، وتكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية، وتهب رياح غربية في كافة المناطق.

أما الأحد، فمن المتوقع أن تسقط أمطار في شمالي البلاد، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية. كما يتوقع أن تتساقط الثلوج في قمة جبل الشيخ في الجولان المحتل، وتسقط أمطار محلية في وسط البلاد. وتتوقف الأمطار تدريجيا في ساعات ما بعد الظهر.