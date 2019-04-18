شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يدعو العالم للاعتراف بدولته.. إنقاذًا لحل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي والدول التي لم تعترف بفلسطين، إلى المسارعة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، لإنقاذ حل الدولتين.
وقال اشتية في تصريحات له اليوم: “على إسرائيل، كدولة احتلال، أن تتكفل برواتب الأسرى وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، لا أن تعاقبنا على دفعها بالاقتطاع من أموال المقاصة التي هي أموال فلسطينية، وعلى المجتمع الدولي ككل الضغط على إسرائيل للإفراج عن هذه الأموال لعدم شرعية الاقتطاعات”.
وشدد اشتية على أنه لن يتم القبول باستمرار الوضع الراهن، فإسرائيل تنصلت من كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتمارس سياسة الابتزاز تجاه الفلسطينيين.
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