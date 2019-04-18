زعيم كوريا الشمالية يفاجئ العالم بتجربة "سلاح تكتيكي جديد"

اسماء السيد - سيول: أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على اختبار سلاح تكتيكي موجه جديد، وفق ما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب عن وسائل إعلام في بيونغ يانغ.
واعتبر كيم جونغ أون أنّ استحداث هذا السلاح الجديد "حدث بالغ الأهمية"، وفقا للمصدر نفسه.
وقالت الوكالة إن الصاروخ مزود "بنظام توجيه متميز" و "رأس حربية قوية".
وأضافت أن هذه هي أول تجربة علنية لأسلحة منذ انعقاد القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترمب في هانوي في فبراير، والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
ورفض الرئيس الأميركي ووزير خارجيته مايك بومبيو مطالبة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لواشنطن بإبداء مزيد من المرونة في المحادثات الجارية بينهما.
والتقى ترمب وكيم مرتين، في هانوي في فبراير وفي سنغافورة في يونيو، لكنهما أخفقا في التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات في مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.
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