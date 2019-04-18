مقتل نحو 50 مسلحًا من بوكو حرام في هجوم في نيجيريا

اسماء السيد - نجامينا: أعلن متحدث باسم الجيش النيجيري الأربعاء أن أكثر من خمسين مقاتلًا من بوكو حرام قتلوا خلال مشاركتهم في هجوم على قوة متعددة الجنسيات في شمال شرق نيجيريا.

قال العقيد آزيم بيرماندوا إن جنديين تشاديين قتلا في الهجوم الذي شنته بوكو حرام، واستهدف قوة العمل المشتركة التي تتألف من جنود من تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا، وتم نشرها في نيجيريا لمقاتلة الجماعة الجهادية. وجرح 11 جنديًا أيضًا في الهجوم.

أضاف بيرماندوا "قتل 52 عنصرًا من بوكو حرام، واستعادت القوات التشادية عربة مجهزة بأسلحة ثقيلة وبعض الأسلحة الخفيفة".

وتعد منطقة شمال شرق نيجيريا مركز تمرد بوكو حرام المستمر منذ 10 سنوات، لكنه توسع ليطاول تشاد والنيجر والكاميرون.

وأدى التمرد إلى مقتل 27 ألف شخص، وتشريد 1.8 مليون.

وفي أواخر شهر فبراير، دخل أكثر من 500 جندي تشادي نيجيريا لمساعدة الجيش النيجيري على القتال ضد بوكو حرام. والأحد قتل سبعة جنود تشاديون في هجوم لبوكو حرام في بلدة بوهاما في تشاد.

