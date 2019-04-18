حسن محرم
لوحت المفوضية الأوروبية باتخاذ تدابير عقابية ضد شركة بوينج لتصنيع الطيران، في سياق النزاع القائم بين شركتي تصنيع الطائرات الأوروبية إيرباص والأمريكية بوينج.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية، عن المفوضية الأوروبية، تأكيدها أنها أعدت لائحة أولية تتضمن عددًا من المنتجات الأمريكية التي سيتم اتخاذ تدابير مشددة بشأنها في سياق النزاع القائم بين شركتي "إيرباص" و"بوينج".
ولفتت الوكالة، إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أن أصدرت منظمة التجارة العالمية تقريرًا نهائيًا، أكدت فيه أن المساعدات الأمريكية المقدمة لشركة بوينج تتسبب...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حظر الطيران.. بوينج تواجه ضربة قاصمة في أوروبا بسبب إيرباص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.