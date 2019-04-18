بعد حظر الطيران.. بوينج تواجه ضربة قاصمة في أوروبا بسبب إيرباص

حسن محرم

لوحت المفوضية الأوروبية باتخاذ تدابير عقابية ضد شركة بوينج لتصنيع الطيران، في سياق النزاع القائم بين شركتي تصنيع الطائرات الأوروبية إيرباص والأمريكية بوينج.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية، عن المفوضية الأوروبية، تأكيدها أنها أعدت لائحة أولية تتضمن عددًا من المنتجات الأمريكية التي سيتم اتخاذ تدابير مشددة بشأنها في سياق النزاع القائم بين شركتي "إيرباص" و"بوينج".

ولفتت الوكالة، إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أن أصدرت منظمة التجارة العالمية تقريرًا نهائيًا، أكدت فيه أن المساعدات الأمريكية المقدمة لشركة بوينج تتسبب...