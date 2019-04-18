السيطرة على حريق في إحدى مضخات حقل برقان الكبير بالكويت

أعلنت شركة نفط ​الكويت​ السيطرة على حريق محدود في إحدى مضخات حقل برقان الكبير، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. وأوضحت الشركة في بيان لها ان "الحريق الحريق اندلع في وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبد الله ولم يسفر عن أي إصابات بشرية".

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