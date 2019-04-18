مسؤولة في الخارجية الإيطالية: مكافحة عمليات تمويل داعش ناجحة

وصفت منسقة التعاون المالي في وزارة الخارجية الإيطالية انتونيلا، مكافحة عمليات تمويل "داعش" بـ"الناجحة"، موضحة أنها قطعت التدفقات المالية عن التنظيم، لكنها أشارت إلى أن "داعش" مازال يشكل خطراً على ​المجتمع الدولي​.

وأشارت في حديث لـ"الحياة" على ھامش الاجتماع الـ11 للمجموعة المعنیة في مكافحة تمویل "داعش"، في العاصمة البحرينية ​المنامة​ إلى وجود تهديدات للمناطق المحررة من خلايا التنظيم، والخطر الذي يشكله "داعش" عبر أذرعه وشبكاته، كذلك الخطر الثالث الخلايا الفردية، وكذلك الدول التي تشكل ممراً لتمويل التنظيم أو أفراده.

ولفتت إلى عدم مناقشة الوضع في ​ليبيا​، أو في منطقة الساحل الإفريقي، وأوضحت أن تهريب ​الآثار​ جزء من طرق تنظيم "داعش" في التمويل، وأضافت "نحن ملتزمون دعم ​العراق​ في هذا الجانب لوضع قائمة بيانات بالآثار المهربة والمسروقة".