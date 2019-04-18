السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: نتانياهو لن يضم أي أراضي بالضفة الغربية

أعلن السفير الإسرائيلي لدى ​الأمم المتحدة​، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لن يضم أي أراض في ​الضفة الغربية​ قبل اعلان خطة سلام أميركية.

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