الجيش النيجيري: مقتل 50 مسلحا من بوكو حرام في هجوم شمال شرقي البلاد

أعلن متحدث باسم ​الجيش النيجيري​ العقيد آزيم بيرماندوا أن أكثر من خمسين مقاتلا من ​بوكو حرام​ قتلوا خلال مشاركتهم في هجوم على قوة العمل المشتركة التي تتألف من جنود من تشاد و​الكاميرون​ و​النيجر​ و​نيجيريا​، وتم نشرها في نيجيريا لمقاتلة الجماعة الجهادية شمال شرقي نيجيريا.

وأضاف "جرح 11 جنديا ايضا في الهجوم، واستعادت ​القوات​ التشادية عربة مجهزة بأسلحة ثقيلة وبعض الأسلحة الخفيفة".

وتعد منطقة شمال شرق نيجيريا مركز تمرد بوكو حرام المستمر منذ 10 سنوات، لكنه توسع ليطال تشاد والنيجر والكاميرون.