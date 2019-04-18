الجيش النيجيري: مقتل 50 مسلحا من بوكو حرام في هجوم شمال شرقي البلاد

أعلن متحدث باسم الجيش النيجيري العقيد آزيم بيرماندوا أن أكثر من خمسين مقاتلا من بوكو حرام قتلوا خلال مشاركتهم في هجوم على قوة العمل المشتركة التي تتألف من جنود من تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا، وتم نشرها في نيجيريا لمقاتلة الجماعة الجهادية شمال شرقي نيجيريا.
وأضاف "جرح 11 جنديا ايضا في الهجوم، واستعادت القوات التشادية عربة مجهزة بأسلحة ثقيلة وبعض الأسلحة الخفيفة".
وتعد منطقة شمال شرق نيجيريا مركز تمرد بوكو حرام المستمر منذ 10 سنوات، لكنه توسع ليطال تشاد والنيجر والكاميرون.
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