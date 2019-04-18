مصادر مقربة من الحريري للجمهورية: خطوة تخفيض الرواتب مدروسة

اكدت مصادر وزارية قريبة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لـ"الجمهورية" أنّ "خطوة تخفيض الرواتب مدروسة، والتوجّه اليها، كما الى امور اصلاحية اخرى، أملته ضرورات كبرى، خصوصاً انّ وضع البلد بلغ مرحلة الانهيار. والحريري كان واضحاً في تحذيره من انّ ​لبنان​ امام مخاطر كبرى ان لم تتخذ الاجراءات القاسية والمؤلمة وغير الشعبية في اسرع وقت، وهذا يوجب ان يتشارك الجميع في عملية إنقاذ البلد".

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أكد خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس أن كل ما يحكى عن تخفيضات في الرواتب هو كلام صحف، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل ليلاً ونهاراً للوصول إلى أرقام تحفظ مالية الدولة وأصحاب الدخل المحدود. وشدد على أن "المزايدة لا ولن تفيد أحداً؛ لأن البلد إذا سقط فسنقع كلنا معه".