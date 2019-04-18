مصادر نيابية للجمهورية: بعض الوزراء يقولون في العلن ما لا يقولونه داخل الغرف

أوضحت مصادر نيابية معارضة لتخفيض رواتب موظفي ​القطاع العام​ لـ"الجمهورية" ان "بعض الوزراء يقولون في العلن ما لا يقولونه داخل الغرف، وقد تبلّغنا من بعضهم انّ التخفيض إجراء أعمى لا يفرّق بين موظف وآخر، وايضاً هو اجراء شديد الخطورة. وقالوا صراحة انّ السّير به أمر صعب، ولأن ليس في إمكان احد أن يتحمله. ​الحكومة​ محشورة بـ«سيدر»، لكن هذا لا يعني ان تحشر الناس، الى حد انّ الامور قد تفلت من يدها في اي لحظة".

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