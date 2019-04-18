مصادر نقابية للجمهورية: العجز سببه الحكومات المتعاقبة

أوضحت مصادر نقابية لـ"الجمهورية" ان "​العجز المالي​ سببه الحكومات المتعاقبة، والتي صرفت عشوائياً، وفتحت مزاريب الهدر و​الفساد​ على مصاريعها، ومحاولة مَد اليد الى رواتب الموظفين وحقوقهم المكتسبة تشكّل هروباً الى الامام، وتنصّلاً من المسؤولية، ويحاولون إلقاءها على الموظف عبر تصوير راتبه وكأنه أصل البلاء".

يذكر ان الهيئات النقابية نفذت أمس اضرابا واعتصامات عَمّت مختلف المناطق، وشملت الادارات الرسمية والثانويات والمدارس وغيرها من المرافق العامة، رفضاً للمس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية.