مصادر القوات للجمهورية: نؤيد اي خطوات إصلاحية لا تمس موظفي القطاع العام

أوضحت مصادر "​القوات اللبنانية​" لـ"الجمهورية" انه "سبق ودقّينا ناقوس الخطر، وما زلنا نؤكد على العلاجات الفورية للأزمة التي بلغت مرحلة الخطر الشديد". وذكّرت المصادر بما قاله رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ امام الاعلاميين، بأنّ من الضروري التعجيل ب​الموازنة​، وانه اذا كانت هناك خطوات إصلاحية لا تمس موظفي ​القطاع العام​ فإنّ «القوات» تؤيّد هذه الخطوات، ولكن اذا وقع الخيار بين فرض ضرائب على الفوائد المصرفية او خفض رواتب الموظفين فإنّ «القوات» مع الخيار الاول وليس الخيار الثاني.

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