فنزويلا: الصليب الأحمر يعلن وصول شحنة مساعدات إنسانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الصليب الأحمر الفنزويلي، يوم أمس الأربعاء، إن شحنة ثانية من المساعدات الإنسانية ستصل إلى البلاد في غضون ثلاثة أسابيع، مطالبا مرة أخرى، بعدم تسييس قضية المساعدات.

وقال مفوض الصليب الأحمر، هيرنان بونيواني، لهذه المهمة "هناك شحنة قادمة بحرا نتوقع وصولها إلى البلاد في 8 أيار/ مايو".

وتحدث بونيواني إلى الصحافة في الوقت الذي كان يتم فيه تسليم أدوات ومعدات جراحية ومسكنات للألم ومضادات حيوية إلى أحد مستشفيات كراكاس.

وكانت شحنة المساعدات الأولى وصلت جوا الثلاثاء من بنما إلى مطار مايكيتيا الدولي قرب كراكاس.

وقال بونيواني إن المعدات الجراحية الموزعة ستستخدم في علاج 10 آلاف شخص في مرحلة أولية، وضمن برنامج يتوقع أن يستفيد منه 650 ألف فنزويلي.

وكرر رئيس الصليب الأحمر المحلي، ماريو فيارويل، دعوته إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومنافسه خوان غوايدو بعدم استخدام مسألة المساعدات في صراعهما على السلطة.

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وقال فيارويل "في كل مرة تكون هناك محاولة لتسييس هذه المساعدات، فإنها تضر بالعمل الذي نقوم به".

وكان قد فشل غوايدو، الذي تحدى سلطة مادورو في كانون الثاني/ يناير، في إدخال مساعدات إنسانية تم تخزينها عند الحدود بين كولومبيا وفنزويلا بالرغم من التغطية الإعلامية التي حظي بها.

فقد أغلقت القوات المسلحة الموالية لمادورو جسرا حدوديا لمنع دخول هذه المساعدات التي ادعى مادورو أنها عبارة عن غطاء لغزو تقوده الولايات المتحدة. وفي المقابل، فإن مساعدات الصليب الأحمر سُمح بدخولها في أعقاب اتفاق توصلت إليه المنظمة الدولية مع مادورو.

وتواجه المنشآت الطبية في فنزويلا التي تعاني أسوأ أزمة في تاريخها المعاصر، صعوبة فائقة في معالجة المرضى في ظل نقص الأدوية والمعدات.

وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج ربع الفنزويليين البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى مساعدات ملحة. وبيّن تقرير أممي أن نحو 3.7 ملايين فنزويلي يعانون سوء التغذية كما أن 22 % على الأقل من الأطفال دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية مزمنا.