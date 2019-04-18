مقتل 29 سائحا المانيا في انقلاب حافلة في جزيرة ماديرا البرتغالية

اسماء السيد -

لشبونة: أعلن مسؤولون أن 29 سائحا المانيا قتلوا الأربعاء عندما انقلبت الحافلة التي كانت تقلهم في جزيرة ماديرا البرتغالية.

واظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة وقد انحرفت عن الطريق وانقلبت في الظاهر عدة مرات قبل ان تصطدم بمنزل في أسفل منحدر.

وكتب متحدث باسم الحكومة الالمانية على تويتر "أنباء مفجعة تأتي الينا من ماديرا".

وأضاف "حزننا العميق يذهب الى كل هؤلاء الذين فقدوا حياتهم في حادث الحافلة، وأفكارنا مع الجرحى".

وقال فيليب سوسا رئيس بلدية منطقة سانتا كروز التي وقع فيها الحادث إن 17 امرأة و11 رجلا قتلوا وجرح 21 آخرون.

وأبلغ طبيب الصحافة لاحقا ان امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها.

Advertisements

وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو في حديث تلفزيوني "أعرب عن حزن وتضامن كل الشعب البرتغالي في هذه اللحظة الماساوية، خاصة مع عائلات الضحايا الذين وفق ما أُبلغت جميعهم من الالمان".

اما رئيس الوزراء أنطونيو كوستا فكتب على تويتر انه اتصل بالمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل لتقديم تعازيه.

وكانت الحافلة تنقل نحو 50 شخصا عندما وقع الحادث الدامي في الساعة 6,30 مساءً (17,30 ت غ ).

وأشار نائب رئيس الحكومة المحلية بيدرو كالادو الى انه "من السابق لأوانه" التكهن بسبب الحادث، مضيفا ان الحافلة عمرها خمس سنوات وكل شيء كان "يبدو أنه يسير على ما يرام".

وقال مكتب المدعي العام في ماديرا لوكالة أنباء محلية إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

وتستقبل جزيرة ماديرا التي تسمى لؤلؤة الأطلسي آلاف السياح كل عام، يجذبهم اليها مناخها الاستوائي وتضاريسها البركانية.