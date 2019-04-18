شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: تحركات الإخوان خارجيًا لم يعد لها تأثير.. ونواصل فضحها أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة داليا زيادة، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن الحملة الشعبية لكشف جرائم الإخوان تواصل عملها بقوة خارجيا من خلال مخاطبة جميع المنظمات والمؤسسات الدولية وأصحاب القرار فى أمريكا وألمانيا وبريطانيا وآخرين، للتأكيد على جرائم الجماعة فى مصر، من خلال وثائق ومستندات تقدم لهم ترصد كل الجرائم التى ارتكبتها الجماعة داخليا فى مصر .

وأضافت "زيادة" فى تصريح لها، أن الوثائق تكشف أيضا الجماعات والتنظميات التي ولدت من جماعة الإخوان الإرهابية في جميع الدول، بالإضافة إلي الجرائم والتحريض المتواصل من خلال شبكات الإخوان التي تبث من قطر وتركيا، وذلك بالصوت والصورة للتأكيد أمام العالم أن هذه جماعة إرهابية لا يمكن العيش معها.

وتابعت بأن جميع التحركات التي تقودها الجماعة الإرهابية في الكونجرس ضد مصر ما هي إلا شو، ولا أحد يصدق ما يقولونه ويتقدمون به.