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حزب الوفد يعلن استمرار مؤتمراته الجماهيرية لدعم التعديلات الدستورية حتى الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبي ، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب، إن مؤتمرات الحزب الجماهيرية لدعم التعديلات الدستورية مستمرة حتي يوم الجمعه المقبل، فى بقية المحافظات، بحضور رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة وقيادات الحزب.

وأضاف المتحدث باسم الوفد، أن هذه المؤتمرات تأتي للتأكيد على المواطنين المشاركة القوية فى الاستفتاء بجميع المحافظات، مؤكدًا أن هناك استجابات كبيرة من المواطنين خلال المؤتمرات التى عقدها الحزب خلال الأيام الماضية، لافتا أن مشهد الاستفتاء سيكون كبيرا جدا، وذلك تأكيدًا من المواطنين علي دعم الدولة المصرية.

وكان حزب الوفد عقد سلسلة مؤتمرات فى العديد من المحافظات لدعم وتأييد التعديلات الدستورية، والتى شارك فيها العديد من المواطنين بحضور قيادات الحزب.

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