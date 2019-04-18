الحياة: الحريري بحث مع قائد الجيش ما يحكى عن تقشف في الموازنة

أوضحت مصادر رسمية لـ"الحياة" إن البحث بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وقائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ شمل مناطق انتشار الجيش، وما يتردد في شأن التقشف في ​الموازنة​ ​الجديدة​ والذي يمكن أن يطال العسكريين.

وكان الحريري قد استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون ​المؤسسة العسكرية​، وفد رافقه في الزيارة أعضاء ​المجلس العسكري​ لمناسبة تعيينهم.