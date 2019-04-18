الحياة: الحريري بحث مع قائد الجيش ما يحكى عن تقشف في الموازنة

أوضحت مصادر رسمية لـ"الحياة" إن البحث بين رئيس الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف عون شمل مناطق انتشار الجيش، وما يتردد في شأن التقشف في الموازنة الجديدة والذي يمكن أن يطال العسكريين.
وكان الحريري قد استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية، وفد رافقه في الزيارة أعضاء المجلس العسكري لمناسبة تعيينهم.
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