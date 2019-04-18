نحاس:نستكمل دراسة ملق التوظيف وسنرفع تقريرنا لهيئة مجلس النواب

أعلن مقرر ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​نقولا نحاس​ في حديث صحفي أن اللجنة "تستكمل درس ملف التوظيف وسترفع تقريرها إلى الهيئة العامة ل​مجلس النواب​".

ولفت إلى ان "التقرير سيتضمّن إحاطة شاملة بما حصل وخلفيات هذا التوظيف، وسيحدد مكامن الخلل والحاجة إلى تصحيح الوضع، وهذا من مسؤولية ​الحكومة​".

وشدد على أن "الدولة تعاني من العدد الضخم من موظفي ​القطاع العام​، وهذا التوظيف يحصل من دون دراسة دقيقة لهيكلية الدولة وحاجتها إلى الموظفين". وأضاف نحاس: "لا يجوز تبرير التوظيفات بالتقاعد تارة، وبالفاتورة تارة أخرى ويصبح هذا الموظف صاحب حق مكتسب ويتظاهر لتثبيته في وظيفته".