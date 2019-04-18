رئيس اتحاد بلديات الضاحية اوعز للجهات المختصة لمتابعة مياه الشفة الملوثة في السان تيريز

اوعز رئيس ​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​ ​محمد درغام​ الى الجهات المختصة في الاتحاد متابعة قضية ​مياه الشفة​ الملوثة في السان تيريز، وذلك لوضع كل الادارات المعنية أمام مسؤولياتها تجاه هذه المشكلة التي حلّت بأهالي المنطقة.

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