مصادر الشرق الاوسط: الإجراءات الآيلة لعصر النفقات ستطال أصحاب الرواتب المرتفعة

أشارت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط" إلى انه لم يتخذ أي قرار بعد فيما يخص الرواتب، وكل ما يُحكى ينطوي على تقديرات. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه "لا مساس برواتب الفقراء؛ بل ستطال الإجراءات الآيلة لعصر النفقات أصحاب الرواتب المرتفعة، فضلاً عن تقديمات غير ضرورية عادة ما تقدمها ​الحكومة​ لموظفين في ​القطاع العام​".

وكان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ قد أكد خلال ​الجلسة التشريعية​ التي عقدها ​مجلس النواب​ صباحاً، قد أكد أن كل ما يحكى عن تخفيضات في الرواتب هو كلام صحف، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل ليلاً ونهاراً للوصول إلى أرقام تحفظ مالية الدولة وأصحاب الدخل المحدود. وشدد على أن "المزايدة لا ولن تفيد أحداً؛ لأن البلد إذا سقط فسنقع كلنا معه".