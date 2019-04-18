مادورو: العقوبات الأميركية الجديدة ضد فنزويلا ستمنحنا قوة جديدة

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن العقوبات الأميركية الجديدة ضد بلاده ستمنحها قوة جديدة. وأضاف "عقوباتكم غير أخلاقية على الإطلاق. البنوك المركزية مقدسة… دعوني أقول لكم، إن العقوبات ستمنحنا المزيد من القوة".
وأشار مادورو إلى أن البنك المركزي الفنزويلي سيكون قادرًا بنهاية المطاف على التغلب على هذه العقوبات.
هذا واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة البنك المركزي الفنزويلي، حيث تم فرض قيود على التعاملات الأميركية معه لمنعه من إمكانية الحصول على الدولار الأميركي.
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