بلومبرغ: وزير الطاقة الأميركي ريك بيري يعتزم الاستقالة

أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء بأن وزير الطاقة الأميركي ​ريك بيري​ يعتزم الرحيل عن إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​. وأضافت نقلا عن مصدرين مطلعين أن بيري يضع اللمسات النهائية على شروط وتوقيت المغادرة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن انه سينافس بشكل رئيسي في ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة 2020، كلا من السناتور ​بيرني ساندرز​، ونائب الرئيس السابق ​جو بايدن​.

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