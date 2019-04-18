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29 قتيلا حصيلة انقلاب الحافلة السياحية في البرتغال

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أفادت وكالة لوسا نقلا عن مصادر طبية ب​مستشفى​ فونشال بارتفاع عدد ضحايا انقلاب الحافلة السياحية في جزيرة ماديرا ​البرتغال​ية، إلى 29 شخصا.

يذكر ان حادثة انقلاب الحافلة وقعت في جزيرة ماديرا البرتغالية يوم أمس.

وأوضحت ​وزارة الخارجية الألمانية​ ان ركاب الحافلة هم سياح ألمان. وبحسب وسائل الأعلام يعود انقلاب الحافلة لفقدان السائق السيطرة على الحافلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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