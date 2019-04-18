29 قتيلا حصيلة انقلاب الحافلة السياحية في البرتغال

أفادت وكالة لوسا نقلا عن مصادر طبية بمستشفى فونشال بارتفاع عدد ضحايا انقلاب الحافلة السياحية في جزيرة ماديرا البرتغالية، إلى 29 شخصا.
يذكر ان حادثة انقلاب الحافلة وقعت في جزيرة ماديرا البرتغالية يوم أمس.
وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية ان ركاب الحافلة هم سياح ألمان. وبحسب وسائل الأعلام يعود انقلاب الحافلة لفقدان السائق السيطرة على الحافلة.
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