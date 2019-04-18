29 قتيلا حصيلة انقلاب الحافلة السياحية في البرتغال

أفادت وكالة لوسا نقلا عن مصادر طبية ب​مستشفى​ فونشال بارتفاع عدد ضحايا انقلاب الحافلة السياحية في جزيرة ماديرا ​البرتغال​ية، إلى 29 شخصا.

يذكر ان حادثة انقلاب الحافلة وقعت في جزيرة ماديرا البرتغالية يوم أمس.

وأوضحت ​وزارة الخارجية الألمانية​ ان ركاب الحافلة هم سياح ألمان. وبحسب وسائل الأعلام يعود انقلاب الحافلة لفقدان السائق السيطرة على الحافلة.