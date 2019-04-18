اليوم.. متحف النسيج المصري يحتفل بيوم التراث العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز يوم الخميس الموافق 18 ابريل 2019 احتفالية بمناسبة يوم التراث العالمي تحت عنوان "مهرجان التراث المصرى فى دورته الثالثة"، بالتعاون مع الإدارة العامة للحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن الأحتفالية هذا العام تم تخصيصها للتراث الأفريقي بمناسبة رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي وإعلان 2019 عام إفريقيا فى مصر، مُشيرة إلى أن الاحتفالية تتضمن معرضًا للحرف التراثية يتم تنظيمه بشارع المعز، وتشارك به مجموعة من الدول الإفريقية مثل إريتريا والسودان وجنوب السودان والمغرب وتونس وجزر القمر ونيجيريا والكاميرون ومالى إلى جانب فلسطين كضيف شرف ومصر.

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وأوضح الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف أن مجموعة كبيرة من قبائل البشارية من حلايب وشلاتين يشاركون بالاحتفالية، حيث سيعرضون التراث البشارى من حرف وعروض للأزياء.

كما أن بعض الدول المشاركة ستقدم فقرات فنية من التراث الخاص بها على مسرح "بيت الشاعر" إلى جوار متحف النسيج، فضلاً عن تنظيم ندوة علمية داخل قاعة المحاضرات بالمتحف في تمام الساعة 12 ظهرًا حول التراث والعلاقات التاريخية بين مصر وإفريقيا، يعقبها جولات مجانية داخل قاعات المتحف المتختلفه، علي أن ينتهي الاحتفال في تمام الساعة الخامسة مساء.

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