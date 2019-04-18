تعاقدات جديدة وصفقات بالمليارات.. ماذا ينتظر السكة الحديد في 2019؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أبرمت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، على مدار السنوات الماضية، العديد من الصفقات الضخمة تخطت مليارات الجنيهات، مع شركات أجنبية مصرية، لدعم وتطوير منظومة السكة الحديد.

ومنذ تولي الفريق كامل الوزير، حقيبة، النقل، كشف عن أهم ملامح خطة التطوير التي تعتمدها الهيئة، من خلال المتابعة المستمرة للسكة الحديد والاجتماعات المتكررة مع قيادات هيئة السكك الحديدية، للوقوق على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالهيئة، تؤكد سعي الوزارة لإحداث نقلة نوعية بالقطارات وتقديم خدمة مميزة للمواطن.

وتنشر "الخليج 365" أبرز المشروعات التي تقوم بها وزارة النقل لتحقيق النقلة النوعية في المنظومة الأهم للمواطن المصري:

توريد وتصنيع 1300عربة جديدة

من المنتظر انضمام عربات ركاب جديدة لأسطول السكة الحديد، على أن تصل الدفعة الأولى بعدد 30 عربة ديسمبر المقبل، والتي سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.

وبلغت قيمة الصفقة 22 مليار جنيه، وتشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

كما سيتم التعاقد على 6 قطارات جديدة للركاب قريبًا، بحسب تصريحات وزير النقل.

وتعد الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية وستساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع، بحسب تصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

صيانة العربات القديمة

تننتظر الهيئة، وصول أول دفعة (10 جرارات) من الجرارات القادمة من أمريكا سبتمبر الجاري، والتي تعاقدت الهيئة عليها، خلال العام قبل الماضي، مع شكرة جنرال إلكتريك لتوريد 100 جرار سكة حديد بقيمة 575 مليون دولار، بقرض ميسر، لرفع معدلات قوة الجر، بجانب صيانة 80 جرار متوقفة لدى السكة الحديد منذ عام 2008، وتوفير قطع غيار لـ180 جرارًا أخرى لمدة 15 عامًا.

تطوير الاشارات المزلقانات

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تعمل الهيئة على عدة مشروعات لتطوير وتحديث نظم الاشارات النقل لمسافة 1100 كم بتكلفة 12.6 مليار جنيه من خلال شركتي "إيرتراك" و"ايجيفراي"، لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات، لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، ومنها:

- مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الاسكندرية بطول 208 كم.

- مشروع تحديث نظم الإشارات على خط بنها/الزقازيق/الإسماعيلية/بورسعيد ووصلة الزقازيق /أبوكبير بطول 214 كم.

- مشروع تحديث نظم الإشارات على خط بني سويف/أسيوط بطول 250كم.

- مشروع تطوير نظم الإشارات على خط أسيوط/نجع حمادى بطول 180كم.

- مشروع تطوير نظم الإشارات على خط نجع حمادي/الأقصر بطول 118كم.

800 عربة بضائع

وأبرمت وزراة النقل عدة اتفاقيات مع الهيئة العربية للتصنيع، وذلك من أجل مشروع تصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع بإجمالى تكلفة 544 مليون جنيه، والذي يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 800 عربة بضائع جديدة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تأهيل 200 عربة سكة حديد للركاب، علاوة على تصنيع وتوريد 40 عربة توليد قوى، إلى جانب تطوير الهيئة العربية للتصنيع لـ300 مزلقان سكة حديد "نظم تحكم".

4 ماكينات صيانة

تعاقدت الهيئة على توريد 4 ماكينات لصيانة السكك الحديدية من شركة "بلسر" النمساوية، ومن المقرر وصولها العام الجاري.

عربات قوى كهربائية

توقيع التعاقد لتوريد 40 عربة قوى كهربائية مع مصنع سيماف بمبلغ 800 مليون جنيه؛ لمنع الأعطال الناتجة عن قصور توفير الكهرباء بالقطارات.​