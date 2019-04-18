اليوم.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح مقبرة أثرية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مقبرة أثرية في البر الغربي بمحافظة الأقصر، في حضور محافظ الأقصر وكبار المسؤولين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمي.

كما يتفقد رئيس الوزراء عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية، ويعقد اجتماعًا مع نواب البرلمان عن المحافظة، والمسؤولين التنفيذيين.

Advertisements

يشارك في فعاليات الاحتفال سفراء عدد من الدول منهم سفراء البحرين، والتشيك، وأذربيجان، وكازاخستان، وكولومبيا، وتشيلي، والكونغو، والدومينكان، وبعض سفراء الدول الأفريقية من الكاميرون ومالي وناميبيا وزيمبابوي ومالاوى، ومديرة المكتب الثقافي لليونسكو في مصر وليبيا والسودان، وعددًا من الشخصيات العامة و نواب البرلمان والبعثات الأثرية الأجنبية العاملة بالأقصر.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الاحتفال أيضا افتتاح معبد الآوبت بعد ترميمه و جولة في معابد الكرنك.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل بيوم التراث العالمي في 18 إبريل من كل عام، بعدما اقترح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982، والتي وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.​