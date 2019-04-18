محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مقبرة أثرية في البر الغربي بمحافظة الأقصر، في حضور محافظ الأقصر وكبار المسؤولين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمي.
كما يتفقد رئيس الوزراء عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية، ويعقد اجتماعًا مع نواب البرلمان عن المحافظة، والمسؤولين التنفيذيين.
يشارك في فعاليات الاحتفال سفراء عدد من الدول منهم سفراء البحرين، والتشيك، وأذربيجان، وكازاخستان، وكولومبيا، وتشيلي، والكونغو، والدومينكان، وبعض سفراء الدول الأفريقية من الكاميرون ومالي وناميبيا وزيمبابوي ومالاوى، ومديرة المكتب الثقافي لليونسكو في مصر وليبيا والسودان، وعددًا من الشخصيات العامة و نواب البرلمان والبعثات الأثرية الأجنبية العاملة بالأقصر.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الاحتفال أيضا افتتاح معبد الآوبت بعد ترميمه و جولة في معابد الكرنك.
جدير بالذكر أن العالم يحتفل بيوم التراث العالمي في 18 إبريل من كل عام، بعدما اقترح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982، والتي وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح مقبرة أثرية بالأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.