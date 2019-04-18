اليوم.. ندوة لـ"مرصد الأزهر" بجامعة القاهرة عن استقطاب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

يُنظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، غدًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بقاعة علي مبارك بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ندوةً بعنوان: "استقطاب الشباب.. الأسباب وسُبل الوقاية".

تناقش الندوة "أسباب استقطاب الشباب من قبل الجماعات المتطرفة، وآليات تجنيد التنظيمات الإرهابية للمقاتلين"، وتشير الندوة إلى أبرز الشبهات والأفكار المسمومة التي تبثُّها تلك الجماعات في عقول الشباب، كما تضع روشتة لتحصين النشء من خطورة الفكر المتطرف وسبل الوقاية منه.

ومن المقرر أن يحاضر الندوة كل من الدكتور حمادة إسماعيل شعبان، منسق وحدة الرصد باللغة التركية، والدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور عماد عبد العزيز، الباحثين بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

جدير بالذكر أن الندوة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التثقيفية التي يتظمها مرصد الأزهر في الجامعات المصرية للتوعية بمخاطر الفكر المتطرف، والإجابة على التساؤلات والشبهات لدى شباب الجامعات.​