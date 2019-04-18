اليوم.. بروتوكول بين التضامن والاتصالات لتطوير خدمات الميكنة والتحويل الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم الخميس بمقر وزارة التضامن مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بشان أعمال تطوير خدمات الميكنة والتحويل الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك بقيمة قدرها 100 مليون جنيه مصري.

يأتي البروتوكول في إطار تنفيذ أعمال المشروع القومي للتحول الرقمي لأجهزة الدولة.

كما يمثل البروتوكول امتدادًا لتوثيق آليات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية بتنفيذ المشروع ووزارة التضامن الاجتماعي برفع كفاءة البنية الأساسية والفنية والإجرائية لميكنة كافة خدمات الوزارة علي المستوي الداخلي بين مكاتب الديوان العام والمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية المختلفة على مستوى الجمهورية، وكذا على المستوى الخارجي سواء فيما بين الوزارة وشركاء تقديم خدماتها من وزارات وجهات وهيئات معنية، أو عملائها من الأسر المصرية الأكثر احتياجًا والمتلقين لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة بكافة مكاتب الوزارة علي مختلف مستوياتها الإدارية بكافة أنحاء الجمهورية، هذا بالوضع فى الاعتبار برامج الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية من أهمية في هذه الفترة الزمنية، والتي تشهد تطويع كافة أجهزة الدولة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات عبر ما توفره كبرى الشركات في هذا التخصص.

ويتبنى البروتوكول تنفيذ وتطوير البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة، تطوير بوابة الجمعيات الأهلية الحالية إنشاء بوابة الكترونية لمؤسسات الرعاية لإتاحة تحديث بيانات المؤسسات وخدمات التطوع، إنشاء بوابة إلكترونية للتسويق الإلكتروني لمنتجات الأسر المنتجة، ميكنة نظم عمل داخلية لقطاعات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية والجمعيات علي مستوي الوزارة والمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية المختلفة، ميكنة مكاتب التأهيل الخاصة بالخدمات والتسهيلات التي تقدم لذوي الإعاقة في مختلف التخصصات، توفير نظام ERP لتطبيقه على مستوى جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة، توفير نظام أرشيف إلكترونى لحفظ وثائق ومستندات عمل كافة مكاتب الوزارة.​