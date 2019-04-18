مصرع مدير مدرسة في مشاجرة بطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
لقي مدير مدرسة مصرعه، إثر مشاجرة بين طرفين بقرية الرجالات في طوخ، بسبب مطب صناعي أقامه أحد طرفي المشاجرة.
تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية إخطارًا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه إشارة من مستشفى طوخ المركزي بوصول مواطن (56 سنة) مدير مدرسة، جثة هامدة إثر إصابة في الرأس بـ"شومة".
توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المجني عليه تشاجر مع أحد أفراد عائلة "س" بسبب إنشاء أفراد من عائلة "س" مطبًا أمام منزلهم، فقام أحد أفراد هذه العائلة بضربه بـ"شومة" على رأسه، ولقي مصرعه في الحال.
تمكن المقدم أحمد سامي رئيس رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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