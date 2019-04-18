703 مراكز انتخابية تستعد لاستقبال 3 ملايين ناخب للاستفتاء على الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
أنهت محافظة الغربية استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل 799 لجنة فرعية بدائرة المحافظة، في 703 مراكز انتخابية، واستقبال 3 ملايين و337 ألف و350 ناخب وناخبة لهم حق التصويت على مستوى المحافظة.
كما أعلنت مديرية الصحة بالغربية أن مستشفيات المحافظة في حالة تأهب قصوي وطوارئ بداية من اليوم، وتتوفر كافة المستلزمات الطبية والدم داخل البنوك بالمستشفيات لاستقبال أية حالات خطيرة.
ومن ناحية أخرى، تسلمت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لجان الاستفتاء والمنشأت الحيوية بالمحافظة لتأمينها خلال أيام الاستفتاء.
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