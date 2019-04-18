موديز ترفع تصنيفها الائتماني لمصر إلى (‭B2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنًا تدريجيًا، لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما رفع الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون الطويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2) من (B3).
وقالت إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض.
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