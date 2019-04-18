الوادي الجديد تشارك في فعاليات منتدى "طلاب من أجل مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شاركت جامعة الوادي الجديد، في فعاليات منتدى "طلاب من أجل مصر"، والذي أقيم في جامعة جنوب الوادي، في الفترة من ١٣-١٥ أبريل الجاري، بمشاركة ١٤ جامعة مصرية.

أكد بيان إعلامي صادر عن جامعة الوادي الجديد مساء الأربعاء، أن المنتدى يتضمن فاعلية (الحكاية)، التي يقدم بموجبها طالب من كل جامعة مشاركة بعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في نطاق محافظته.​