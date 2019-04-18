إجراءات أوروبية صارمة ضد شركات الإنترنت بعد مجزرة نيوزيلندا

صوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، لصالح فرض غرامات على شركات مثل فيسبوك وغوغل وتويتر، تصل إلى أربعة في المئة من الإيرادات إذا تقاعست باستمرار عن إزالة المحتوى المتطرف في غضون ساعة واحدة من طلب السلطات ذلك.
وسُلط الضوء بشكل أكبر على هذه الإجراءات منذ البث المباشرعلى فيسبوك لمسلح وهو يقتل 50 شخصا في مسجدين بنيوزيلندا في مارس.
وصوت البرلمان بأغلبية 308 أصوات مقابل 204 مع امتناع 70 عن التصويت لصالح دعم الاقتراح الخاص بالتصدي لإساءة استخدام خدمات الاستضافة على الإنترنت "لأغراض
وقال "الشركات التي تتقاعس بشكل منهجي ومستمر عن الالتزام بالقانون قد تفرض عليها عقوبة تصل إلى أربعة في المئة من حجم إيراداتها العالمية".
وسيضع البرلمان الأوروبي الجديد، الذي سيُنتخب في الفترة من 23 إلى 26 مايو، اللمسات النهائية على نص القانون في مفاوضات مع المفوضية الأوروبية وممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي، وهي عملية من المحتمل أن تستغرق عدة أشهر.
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