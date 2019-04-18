ولي العهد السعودي ورئيس الحكومة العراقية يبحثان العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وعادل عبدالمهدي
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، الذي يزور السعودية حاليا، عددا من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء، في قصر اليمامة بالرياض، تبادل الأحاديث حول العلاقات السعودية العراقية، أعقبه عقد جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.
ورحب الأمير محمد بن سلمان برئيس الوزراء العراقي في السعودية، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، فيما عبر رئيس الوزراء العراقي من جانبه عن سعادته بزيارة السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين وفرص تطويره، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.
كما استعراض الجانبان جهود التعاون المشترك في نطاق المجلس التنسيقي السعودي العراقي، وبحث مزيد من الفرص الواعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
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