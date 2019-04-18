انت الان تتابع الكشف عن مدى الدمار بكاتدرائية «نوتردام» (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد استمرار الحريق في كاتدرائية "نوتردام" في قلب العاصمة الفرنسية باريس، مساء أول من أمس، الإثنين، على مدار 8 ساعات، تعرضت أجزاء كبيرة من المبنى الذي يصل تاريخه إلى نحو 850 عاما، لدمار شديد، حيث انهار البرج المدبب الذي يميز الكاتدرائية منذ سنوات. وفي هذه الليلة توجه الكثيرون من الفرنسيين إلى أسرّتهم، وهم يأملون في الاستيقاظ على وقع أخبار سارة بشأن مدى الدمار الذي تعرضت له الكاتدرائية، إلا أن الواقع كان مختلفا، إذ كشفت صور جوية، وأخرى من داخل مبنى الكاتدرائية، عن الدمار الهائل الذي تعرضت إليه.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الصور الجوية التي التقطتها طائرة بدون طيار "درون"، بعد توقف الحريق، وانتهاء أعمال الإطفاء. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد في كلمة متلفزة بترميم الكاتدرائية، وهو الأمر الذي قوبل بتعهدات من العديد من رجال الأعمال بتقديم تبرعات لأعمال الترميم. «سيدة