باحث حقوقى: الإخوان ستظل على علاقة بـ"الحرس الثورى" رغم اعتباره جماعة إرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي لن يقطعا علاقتهما بالحرس الثوري أو إيران رغم قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، باعتبار الحرس الثورى الإيرانى جماعة إرهابية.
وأضاف الباحث الحقوقى، أن قطر ترى أن ايران هي التي تساعدها في الحصار المفروض عليها من الرباعى العربى وتواصلت معها وقامت بدور الوسيط في مفاوضات بشأن التنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا، أما تنظيم الإخوان الإرهابي فهو يستخدم علاقته بإيران فزاعة للتحريض ضد الدول العربية.
وبشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على قطر والإخوان قال هيثم شرابى: بالنسبة لعقوبات ضد قطر من أمريكا فهى مستبعدة بسبب وجود قاعدة عسكرية في قطر ولأن أمريكا تتخذها نقطة ارتكاز في الخليج وبالتالي فهي تحتاجها مؤقتا، بينما بالنسبة لتنظيم الإخوان فإن إعلان واشنطن عقوبات عليه سيكون قريبا.
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