عاجل..حالة استنفار قصوى في “ابن احمد” الآن..إخراج امرأة دفنت قبل 9أيام من قبرها بعد أنباء عن سماع أنينها-فيديو

تعيش منطقة “ابن أحمد”، ضواحي مدينة الدار البيضاء، في هذه الأثناء، حالة استنفار قصوى بعد ذيوع خبر سماع صوت امرأة، دفنت قبل تسعة أيام، من قبرها.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن السيدة كانت قد أجرت عملية جراحية الأسبوع الماضي ومكثت في الانعاش لمدة يومين بعدها أخبرت الطبيبة المتتبعة لحالتها الأسرة أنها توفيت، واستخرجت لها شهادة الوفاة.

وأضافت مصادر الموقع من عين المكان أن السيدة تم تغسيلها ودفنها بإحدى مقابر المدينة، قبل أن يقول مجموعة من الشبان، إنهم سمعوا أنينها في الساعات الاخيرة من اليوم الأربعاء؛ وصوت صراخ من داخل قبرها.

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وتم الاتصال بالدرك الملكي، الذي أشرف على عملية إعادة فتح القبر واستخراج الصندوق، وسط تكبيرات الجماهير التي حجت إلى المقبرة، في انتظار الكشف عن حقيقة القضية.