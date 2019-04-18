شكرا لقرائتكم خبر عن «كيم» يشرف على تجربة سلاح «تكتيكي» جديد والان نبدء بالتفاصيل
ولم تصف الوكالة على وجه التحديد نوع السلاح لكن كلمة "تكتيكي" تشير إلى أسلحة قصيرة المدى في مقابل الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة.
وأضافت الوكالة إن الصاروخ مزود بنظام توجيه متميز و"رأس حربية قوية". وأشارت إلى أن هذه هي أول تجربة علنية لأسلحة منذ انعقاد القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي في هانوي في فبراير والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
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