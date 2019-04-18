الارشيف / اخبار العالم

فرنسا تحاكم رفعت الأسد بتهمة الاحتيال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحاكم رفعت الأسد بتهمة الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

أمر قاض للتحقيق بمحاكمة رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بشبهة بناء امبراطورية عقارية في فرنسا تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، عن طريق الاحتيال، حسبما علم من مصادر متطابقة.

ووجه القاضي الباريسي رينو فان رويمبيك إلى رفعت الأسد (81 عاما) تهم «غسل أموال في إطار عصابة منظمة» للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية، حسب المحضر الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تحاكم رفعت الأسد بتهمة الاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا