شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحاكم رفعت الأسد بتهمة الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

أمر قاض للتحقيق بمحاكمة رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بشبهة بناء امبراطورية عقارية في فرنسا تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، عن طريق الاحتيال، حسبما علم من مصادر متطابقة.

ووجه القاضي الباريسي رينو فان رويمبيك إلى رفعت الأسد (81 عاما) تهم «غسل أموال في إطار عصابة منظمة» للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية، حسب المحضر الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.