شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: قطر وتركيا تدعمان الإرهاب بالمال والسلاح والان نبدء بالتفاصيل

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، أمس الأربعاء، «التدخل القطري التركي السافر» في الشؤون الداخلية للبلد الذي يشهد حالة فوضى منذ 2011، وقت الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وجاء في بيان موقع باسم، طلال عبد الله الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ونشرته «العربية نت»، أن قطر وتركيا دعمتا «الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار وآخرها التصريحات القطرية في الأمم المتحدة المناهضة للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب وتطهير العاصمة من ميليشيات المال والإرهاب».

وأدانت لجنة الدفاع «انتهاك البوارج الحربية التركية للمياه الإقليمية في محاولة بائسة لدعم المجموعات الإرهابية من خلال المنافذ البحرية والجوية بمصراتة وطرابلس وزوارة»، وفق البيان.

وطالبت لجنة الدفاع «مجلس الأمن والمجتمع الدولي، من خلال منظماته الدولية بلجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، والعمل على دعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها».

ويشهد جنوب العاصمة الليبية اشتباكات عنيفة منذ 4 أبريل بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا و«الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر الذي يقول: إنه يريد تطهير العاصمة «من الميليشيات والإرهابيين».