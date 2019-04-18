شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: واشنطن تدرك خطورة إيران والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة اليمنية: إن الإدارة الأمريكية تدرك خطورة الدور الإيراني على أراضيها والمنطقة، لافتة إلى أن طهران تريد تحويل أراضيها إلى حزام ناسف في خاصرة العرب.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، أن استخدام ترمب الفيتو ضد قرار الكونغرس محل تقدير الشرعية.

في سياق منفصل، أكد رئيس البرلمان اليمني للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، حرص المجلس على الحل السياسي السلمي وفق المرجعيات، وبما ينهي معاناة الشعب اليمني وشدد خلال لقائه غريفيث على أن انعقاد مجلس النواب بمدينة سيئون، كمؤسسة دستورية تعزز مؤسسات الدولة اليمنية، وما توصل إليه نواب الشعب في جلساتهم من قرارات وتوصيات، مطالبا الأمم المتحدة ومبعوثها بإلزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بتطبيق القرارات الدولية وتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة.